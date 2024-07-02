Николич: «Тороп — будущее русского футбола»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о состоянии вратаря команды Владислава Торопа.

Напомним, в мае Тороп получил перелом нескольких лицевых костей после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

«Слава богу, у него все хорошо. Маска уже не нужна. Это будущее русского футбола. Он должен не останавливать свой прогресс», — заявил Николич на пресс-конференции.

Тренер отметил, что будет предоставлять игровую практику молодым, ведь возраст для него ничего не значит.

В прошедшем сезоне 20-летний Тороп провел 16 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.