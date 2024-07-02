Воспитанник «Спартака» проходит обследование для «Локомотива»

Полузащитник Артём Тимофеев может в скором времени примерить на себе футболку «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 30-летний Тимофеев во вторник проходит медицинское обследование для московского клуба.

«Локомотив» может подписать Тимофеева как свободного агента, ведь контракт полузащитника с «Ахматом» был рассчитан до конца сезона 2023/2024.

Артём Тимофеев является воспитанником московского «Спартака». За первую команду «красно-белых» полузащитник провёл 31 матч, в которых записал на свой счёт один гол и один голевой пас на партнёра.