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Стало известно, сыграет ли Жемалетдинов за ЦСКА на Братском Кубке

02 Июля 2024 • 15:11 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о возможном участии полузащитника Рифата Жемалетдинова в Братском Кубке.

Напомним, футболист проходит сборы вместе с клубом, однако контракт между сторонами пока не подписан.

«Жемалетдинов сыграет за нас на Братском кубке. Не могу сказать по его контракту, потому что сейчас идет подготовка», — цитирует Николича «Чемпионат».

Братский Кубок стартует уже завтра, 3 июля. В первом туре «Динамо» встретится с «Партизаном». Игра между командами должна будет стартовать в 19:30 по московскому времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Рифат Жемалетдинов Марко Николич Братский Кубок ещё теги
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