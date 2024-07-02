Стало известно, когда Лунёв дебютирует за «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, когда новый вратарь команды Андрей Лунёв дебютирует за «бело-голубых».

— Лунёв сыграет на турнире, болельщики увидят его дебют за «Динамо», — приводит слова Лички журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале.

Завтра, 3 июля, стартует BetBoom Братский Кубок, в котором примет участие «Динамо». В рамках первого тура подопечные Лички встретятся с сербским «Партизаном».

Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на спортивном портале LiveResult.