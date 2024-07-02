«Опозоренная экс-звезда «Аякса» Промес ушёл из «Спартака» - заметка Goal

Ситуацию Квинси Промеса обсуждают не только в России. Так, на страницах авторитетного англоязычного портала Goal появилась новостная заметка о нидерландском форварде, а именно о его уходе из «Спартака» в связи с истечением срока контракта.

«Опозоренная экс-звезда «Аякса» Промес ушёл из «Спартака», - такой заголовок имеет заметка на общей странице.

Внутри новостной заметки ничего необычного нет – приводится заявление «Спартака» и рассказывается о проблемах Квинси Промеса с законом.

В настоящий момент «Спартак» готовится к старту следующего сезона. Прошлый сезон РПЛ «красно-белые» завершили на пятой позиции.