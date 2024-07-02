Личка — об уходе Шунина: «Он хочет играть»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался об уходе из команды вратаря Антона Шунина.

«У Шунина закончился контракт. Он еще хочет играть, прощаться с футболом ему еще рано», — приводит слова Лички журналист Александр Боярский в своем телеграм-канале.

Чешский специалист отметил, что после завершения карьеры Шунин может достойно попрощаться с «Динамо», но пока он способен поиграть еще пару лет.

В минувшем сезоне 37-летний Шунин провел 20 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и три раза смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.

1 июля «Динамо» объявило об уходе Шунина из «Динамо» свободным агентом.