Клубы РПЛ согласовали новый механизм переноса матчей – подробности

Клубы Российской премьер-лиги согласовали новый механизм переноса матчей. Идея заключается в том, что при наличии особых обстоятельств (форс-мажор, погодные условия и так далее) президент РПЛ имеет возможность перенести игру не позднее чем за час до стартового свистка. В таком случае глава РПЛ может установить новую дату в рамках туров и резервных дней или обратиться в РФС для изменения графика.

В течение часа до старта игры или по ходу игры решение об отмене или прекращении матча может принять судья. Если за 60 минут обстоятельства не были устранены, то игру проводят на следующий день или, если это невозможно, президент РПЛ устанавливает новую дату.

Кроме того, прописана опция отмены матча делегатом. Он может принять такое решение по прибытию на стадион, если существует угроза безопасности.

Клубы РПЛ проголосовали за изменения в регламенте, но теперь решение должен принять РФС.

Напомним, что по ходу прошлого сезона в чемпионате России прошло несколько игр, которые одна из команд просила перенести.