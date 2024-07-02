Игрок месяца РПЛ будет играть со специальной нашивкой, первым будет Тюкавин

Российская премьер-лига объявила о том, что теперь лучший игрок месяца будет весь следующий месяц выходить на поле со специальной нашивкой на форме. Она будет подчёркивать статус игрока месяца в РПЛ.

Первым в этой нашивке будет играть нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Именно он на сегодняшний день последним становился лучшим игроком месяца в Российской премьер-лиге.

Матчи первого тура Российской премьер-лиги пройдут с 19 по 21 июля включительно. Чемпионский титул будет защищать «Зенит». Питерцы, как известно, становились чемпионами шесть лет подряд.