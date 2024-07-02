Мостовой — об Иличе в «Зените»: 25 миллионов евро — это безумие

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном переходе хавбека «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«25 миллионов евро за Илича? Это просто безумие. Я не понимаю такого. Понятно, что у них есть деньги, но куда им столько игроков? У «Зенита» скоро лавка закончится», — заявил Мостовой порталу «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 23-летний сербский футболист появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив два ассиста.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Илича составляет 18 миллионов евро.