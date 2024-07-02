«Балтика» будет спонсором РПЛ

Пивоваренная компания «Балтика» будет спонсировать Российскую премьер-лигу в сезонах 2024/2025 и 2025/2026. Об этом рассказывает телеграм-канал «Футбольный Биги», ссылаясь на коммерческий регламент РПЛ.

До старта следующего чемпионата России осталось менее трёх недель – матчи первого тура пройдут с 19 по 21 июля включительно. Чемпионский титул будет защищать «Зенит», который занимал первое место в каждом из шести предыдущих сезонов.

Добавим, что следующий футбольный сезон в России будет открываться матчем за суперкубок с участием «Зенита» и «Краснодара». Команды сыграют 13 июля.