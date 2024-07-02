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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бабич вернулся в «Спартак»

02 Июля 2024 • 13:23 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Мануэль Стоянович, агент сербского защитника «Спартака» Срджана Бабича, рассказал о возвращении своего клиента в столицу России.

— Срджан вернулся в Москву, — приводит слова Стояновича Sport24.

Напомним, Бабич вместе со сборной Сербии принимал участие в чемпионате Европы – 2024, однако по итогам трех туров команда не смогла выйти из группы.

В прошлом сезоне 28-летний Бабич появился на поле в 23 матчах в футболке «Спартака» и отметился тремя забитыми голами.

В рамках первого тура нового сезона чемпионата России «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом». Поединок пройдет 19-22 июля.

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