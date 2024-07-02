Сесар Навас: «Жозе не испугать повышенной ответственностью в «Спартаке»

Экс-футболист «Рубина» Сесар Навас высказался о переходе форварда Виллиана Жозе из «Бетиса» в «Спартак».

По словам Наваса, Жозе является опытным футболистом, поэтому ему не нужно будет много времени на адаптацию в новом клубе.

— Он привык играть в командах, находящихся под серьезным давлением, поэтому его не испугать повышенной ответственностью в «Спартаке», — приводит слова Наваса «Чемпионат».

В понедельник, 1 июля, «Спартак» объявил о трансфере 32-летнего бразильского форварда. Трудовой договор между сторонами заключен на два сезона.

Согласно данным портала Transfermarkt, покупка Жозе обошлась «Спартаку» в два миллиона евро.