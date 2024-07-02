«Спартак» хочет отпустить легионера

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш может уйти в аренду.

По информации Metaratings, руководство «Спартака» планирует отпустить в аренду 23-летнего португальца. Стороны уже провели переговоры, в ходе которых выяснилось, что Тавареш не хочет уходить и намерен бороться за место в стартовом составе, отмечает источник.

Сообщается, что окончательное решение будет принимать главный тренер «Спартака» Деян Станкович по итогам летних сборов.

Напомним, Тавареш пропустил практически весь прошлый сезон из-за травмы крестов. Защитник принял участие лишь в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.