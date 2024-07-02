Смородская: «На «Спартак» перестанут косо смотреть из-за того, что за них играет преступник»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об уходе нидерландского форварда Квинси Промеса из столичного «Спартака».
«Конечно, без него «Спартак» слабее. Но зато на клуб перестанут косо смотреть из-за того, что за них играет преступник. Промес - легенда РПЛ? Не могу его так назвать», - передает слова Смородской «РБ Спорт».
В понедельник, 1 июля, было объявлено о том, что «Спартак» и Промес не будут продлевать сотрудничество. В общей сложности нидерландец принял участие в 235 поединках «народной команды», отметившись 114 забитыми мячами.
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