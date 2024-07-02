Наумов: «С таким составом «Локомотив» может не рассчитывать даже на пятое место»

«Локомотив» будет в середине таблицы. В пятерку они не войдут. У команды всего 17 человек в заявке. С таким составом «красно-зеленым» не стоит рассчитывать даже на пятое место в РПЛ», - передает слова Наумова «Спорт-Экспресс».