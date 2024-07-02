Полузащитник Солтмурад Бакаев покинул казанский «Рубин». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Стороны завершили сотрудничество по обоюдной договоренности.

«Спасибо, Бака! Футбольный клуб «Рубин» благодарит Солтмурада за самоотдачу и вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», - гласит сообщение «Рубина».

Бакаев сразу же трудоустроился в новой команде. Контракт со свободным агентом подписал новичок Премьер-лиги – тольяттинский «Акрон».

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Солмурад провел всего одну встречу за казанский коллектив, не отметившись результативными действиями.