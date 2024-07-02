Жоаозиньо назвал клуб РПЛ, в который хочет вернуться

Экс-футболист «Краснодара» Жоаозиньо в беседе с журналистами назвал российский клуб, за который хотел бы еще сыграть.

«Конечно, «Краснодар»! Потому что провел там 7 лет, и это мой первый клуб в России», - передает слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в чемпионате России Жоаозиньо отметился выступлениями за «Краснодар», московское «Динамо» и «Сочи». В 2016 году бразилец получил российский паспорт.

В настоящий момент 35-летний вингер защищает цвета клуба «Бразильенсе». Атакующий полузащитник присоединился к этой команде летом 2023 года.