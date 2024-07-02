Глушаков назвал единственный российский клуб, за который будет играть Промес

«Как я понял, «Спартак» не попрощался с Квинси. Наверное, будет какая‑то стадия переговоров, если Квинси вернётся в Россию. В России он не будет рассматривать другой клуб, кроме «Спартака», - поделился мнением Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».