Глушаков назвал единственный российский клуб, за который будет играть Промес

Экс-футболист сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением об уходе из столичного клуба нидерландского форварда Квинси Промеса.
«Как я понял, «Спартак» не попрощался с Квинси. Наверное, будет какая‑то стадия переговоров, если Квинси вернётся в Россию. В России он не будет рассматривать другой клуб, кроме «Спартака», - поделился мнением Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что 1 июля московский клуб объявил о расставании с Промесом. В общей сложности 32-летний нидерландец провел за «народную команду» 235 поединков во всех турнирах, отметившись 114 забитыми мячами и 59 результативными передачами.
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