Дьяков: «Не понимаю, зачем Бонгонда нужен «Барселоне»

Экс-игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о потенциальном трансфере полузащитника «Спартака» Тео Бонгонды в каталонскую «Барселону».
«Очень странные новости, что Бонгонда может перейти в «Барселону». Одно дело, если бы его просто в чемпионат Испании позвали. Но тут целая «Барселона»! Не понимаю, зачем он им нужен», - передает слова Дьякова Legalbet.
Бонгонда пополнил ряды «Спартака» летом прошлого года. Срок действующего трудового соглашения между игроком и «красно-белыми» рассчитан до середины 2027-го.
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 34 встречах, отметившись восемью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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