Агент: «Дркушич на Евро привлёк внимание клубов»

Агент Младен Ратковица, который представляет интересы защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича, высказался касательно будущего своего клиента.

«Наверняка на этом Евро он привлек внимание клубов. На данный момент я ничего не могу сказать о его будущем», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дркушич защищает цвета сочинского коллектива с января 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 2,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне Дркушич провел 24 поединка за «Сочи» и отметился двумя голами.