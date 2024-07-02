Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Дзюба обратился к людям

Бывший форвард сборной России, «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба обратился к своим подписчикам в социальных сетях.

«Наслаждаемся прекрасным летом. Всем шикарного настроения, солнышка на районе. Всех обнял, приподнял. Ребятки, улыбаемся и думаем только о хорошем. Хорошего настроения!» - заявил футболист в соцсети.

Напомним, что последним местом работы Дзюбы был московский «Локомотив». Он покинул «железнодорожников» в связи с истечением срока трудового договора.

В минувшем сезоне 35-летний форвард провел 21 встречу в РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.