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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Дзюба обратился к людям

02 Июля 2024 • 08:41 Комментировать

Бывший форвард сборной России, «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба обратился к своим подписчикам в социальных сетях.

«Наслаждаемся прекрасным летом. Всем шикарного настроения, солнышка на районе. Всех обнял, приподнял. Ребятки, улыбаемся и думаем только о хорошем. Хорошего настроения!» - заявил футболист в соцсети.

Напомним, что последним местом работы Дзюбы был московский «Локомотив». Он покинул «железнодорожников» в связи с истечением срока трудового договора.

В минувшем сезоне 35-летний форвард провел 21 встречу в РПЛ, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба
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