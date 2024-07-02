Агент оценил шансы Антона Миранчука продолжить карьеру в Европе

Агент Паулу Барбоза поделился мнением о возможном переезде полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука в европейский чемпионат.
«У него есть все шансы заиграть в Европе, причём в хороших клубах. Антон - очень талантливый футболист в самом расцвете сил, интерес к нему проявят немало хороших команд», - приводит слова агента «РИА Новости Спорт».
Напомним, что об уходе Миранчука из «Локомотива» было объявлено 1 июля. Антон является воспитанником академии «железнодорожников». В общей сложности полузащитник провел за московский коллектив 217 поединков, в которых отметился 51 забитым мячом.
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