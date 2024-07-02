Ташуев отреагировал на ухода Миранчука из «Локомотива»

Бывший наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением об уходе полузащитника Антона Миранчука из московского «Локомотива».
«Миранчук, видимо, сам решил покинуть «Локомотив». Это очень большие потери для команды. Миранчук и Глушенков - два ключевых игрока, на них была организующая роль», - передает слова специалиста Legalbet.
Напомним, что Миранчук является воспитанником футбольной академии «железнодорожников». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 38 поединках «Локомотива», отметившись восемью забитыми мячами и семью голевыми передачами.
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