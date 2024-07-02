Полузащитник «Эредиано» и сборной Коста-Рики Орландо Гало может продолжить карьеру в России.

Недавно костариканские СМИ сообщили об интересе к 23-летнему футболисту со стороны неназванного российского клуба, также в числе претендентов на опорного хавбека был назван «Торонто», представляющий МЛС.

Агент игрока Николас Хиджар подтвердил сведения о возможном переезде своего клиента в Россию: «Да, к Орландо есть интерес от ряда клубов, но, похоже, он намерен переехать в Россию. Куда именно – сказать не могу», – заявил в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» представитель костариканца.