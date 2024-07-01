В «Вильярреале» ответили на вопрос о Файзуллаеве

Мигель Анхель Тена, который в испанском «Вильярреале» является директором по футбольным операциям, отреагировал на информацию из прессы. Сообщалось, что «подводники» близки к подписанию атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.

«Нет, это фейк», - так Тена ответил на вопрос «Матч ТВ» о том, ведёт ли «Вильярреал» переговоры по Файзуллаеву.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 20-летнего Аббосбека Файзуллаева в 6 миллионов евро. За ЦСКА узбекистанский футболист провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт 5 голов и 14 голевых передач.