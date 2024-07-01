Кечинов: «Очень надеюсь, что Жозе заменит Промеса»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил летнего новичка «красно-белых» в лице Виллиана Жозе. Бразильский нападающий пополнил «Спартак» 1 июля официально.

«Как только Промеса не стало в составе, появились огромные проблемы в атаке «Спартака». Ни Соболев, ни Зиньковский, ни Игнатов не заменили его. В атаке были проблемы. Очень надеюсь, что новобранец «Спартака» с этим справится», - говорит Кечинов для «РБ Спорт».

Напомним, что Жозе долгое время жил и играл в Испании. Его последними двумя клубами на постоянном контракте были «Реал Сосьедад» и севильский «Бетис».