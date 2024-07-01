Файзуллаев может сменить ЦСКА на клуб Ла Лиги

Атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев может уйти из ЦСКА в обозримом будущем. Как сообщает Marca, ссылаясь на СМИ в Узбекистане, в ближайшее время 20-летний Файзуллаев может оказаться в «Вильярреале».

Отмечается, что переговоры по этому трансферу находятся в продвинутой стадии, и уже в скором времени, после согласования окончательных деталей, «Вильярреал» может объявить о переходе Файзуллаева в свои ряды.

В ЦСКА Аббосбек Файзуллаев перешёл в августе прошлого года. С тех пор футболист провёл 32 официальных матча, в которых забил 5 голов и отдал 14 голевых передач на партнёров.