Кобелев – о Шунине: «Вечных спортсменов не бывает»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался об Антоне Шунине, который покинул «бело-голубых». «Динамо» - родная команда Шунина, в которой он играл с детства.

«Антон долго играл в основной команде. Все когда‑то заканчивают, вечных спортсменов не бывает. Такова футбольная жизнь. Сдал ли он? Вопрос не ко мне», - говорит Кобелев для Metaratings.

Напомним, что летом «Динамо» пополнил более молодой вратарь Андрей Лунёв. Также в обойме вратарей клуба Игорь Лещук, сменщик Шунина в последние годы.

Ранее обсуждался возможный вариант продолжения карьеры Шунина в подмосковных «Химках», которые вернулись в РПЛ.