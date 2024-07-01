Новичок «Спартака» Жозе рассказал, кого привезёт с собой в Москву

32-летний бразильский легионер атаки Виллиан Жозе официально стал игроком московского «Спартака». Форвард в интервью клубной пресс-службе рассказал о том, кто приедет с ним в Москву. А также поделился первыми впечатлениями о столице России.

«Уже понял, что Москва — очень красивый город. Надеюсь, что буду счастлив здесь. Со мной моя жена и мои дети. У меня на руке татуировки с дочкой и с сыном, это важнейшие люди в моей жизни. Мы с женой вместе уже больше пятнадцати лет», - говорит нападающий.

Ранее Жозе рассказал о своих лучших качествах на зелёном прямоугольнике, а также поделился тем, что знает о главном тренере «красно-белых» Деяне Станковиче.