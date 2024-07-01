«Обидно и неожиданно»: Гилерме честно высказался после ухода из «Локомотива»

В понедельник «Локомотив» объявил об уходе из клуба вратаря Гилерме. Бразилец выступал за «железнодорожников» с августа 2007 года. Вскоре после официального объявления Гилерме честно высказался.

«Меня сильно удивило, что [руководители] клуба за неделю до окончания сезона позвали меня и сообщили, что не будут продлевать со мной контракт. Это было очень обидно и неожиданно. Я не искал другие клубы. Я до конца ждал, что они мне что‑то предложат», - слова Гилерме приводятся на сайте «Матч ТВ».

По словам 38-летнего Гилерме, клубу следовало заранее сообщить ему о принятии соответствующего решения.

Всего за «Локомотив» Гилерме провёл 383 матча, в которых пропустил 385 голов.