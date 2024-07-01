Деменко: «Считаю, Промес провёл хорошую карьеру в «Спартаке»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался о Квинси Промесе. Вечером понедельника официальные ресурсы «красно-белых» объявили о завершении контракта с нидерландцем.

«Промес провёл хорошую карьеру в «Спартаке», был лидером команды и забил много голов. Если бы не эта история в ОАЭ, то москвичи могли бы и заработать на нём. В клубе посчитали, что нет вариантов продолжения сотрудничества с ним, поэтому такое решение», - говорит Деменко для Vprognoze.ru.

Напомним, после зимних сборов Промес из-за судебных разбирательств не может покинуть ОАЭ. Весеннюю часть российского футбольного сезона он пропустил полностью.