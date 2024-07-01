Червиченко – о Жозе в «Спартаке»: «Спорный трансфер, может и выстрелит»

Бывший руководитель московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о Виллиане Жозе. Этот бразильский форвард официально пополнил «красно-белых» вечером понедельника.

«Полагаю, только на адаптацию ему понадобится полгода, это минимум. Её конец придёт на зимний период, это не добавит ему плюсов. Спорный трансфер, может и выстрелит, но шансы один из пяти», - говорит Червиченко для Metaratings.

Напомним, что Жозе восемь последних лет выступал за испанские «Реал Сосьедад» и «Бетис». В севильском клубе бразилец был на протяжении последних двух лет.

Ранее Жозе рассказал о своих лучших качествах на футбольном поле.