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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист из Испании: Жозе принесёт пользу «Спартаку»

01 Июля 2024 • 21:45 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Журналист Diario AS Хосе Антонио Эспина прокомментировал переход форварда Виллиана Жозе из «Бетиса» в «Спартак».

«Жозе — очень хороший бомбардир, настоящий голеадор. Он не всегда стабилен, но отлично играет головой и владеет обеими ногами», — заявил Эспина «РБ Спорту».

По мнению эксперта, «Спартак» сделал хорошее приобретение. Жозе сможет принести пользу российскому клубу, считает Эспина.

1 июля «Спартак» сообщил о переходе 32-летнего Жозе. Контракт между сторонами заключен на два года.

В сезоне-2023/24 Жозе появился на поле в 43 играх во всех турнирах, забил 14 голов и записал в свой актив шесть результативных передач.

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