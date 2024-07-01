Новичок «Спартака» Жозе рассказал, что знает о Станковиче

Новичок московского «Спартака» Виллиан Жозе высказался по поводу главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича.

«С ним пока не удалось поговорить. Хорошо помню гол, который он забил в Лиге чемпионов. Когда вратарь отбил мяч головой, а Станкович пробил с центра поля. Это было супер», - вспоминает Жозе для пресс-службы «Спартака».

Напомним, что Станкович готовит «Спартак» к новому сезону, о его назначении «красно-белые» сообщили по итогу сезона минувшего. Последним местом работы Деяна был будапештский «Ференцварош».

Ранее Жозе рассказал в интервью о своих лучших качествах.