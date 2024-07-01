Виллиан Жозе рассказал, какой трофей стал для него самым памятным

Новичок «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос о том, какой выигранный титул стал для него самым памятным в карьере.

«Думаю, что Кубок Испании, выигранный с «Бетисом». Многие не верили в нашу команду, но мы стали победителями», — цитирует Жозе пресс-служба «красно-белых».

Футболист отметил, что это была очень важная победа для «Бетиса», ведь команда практически 20 лет ничего не выигрывала.

В понедельник, 1 июля, московский «Спартак» объявил о трансфере 32-летнего Жозе из «Бетиса». Трудовой договор Жозе со столичным клубом рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне Жозе появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и стал автором шести ассистов.