Аджоев – о Шунине: «37 лет – нормальный возраст для вратаря»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев-старший высказался об Антоне Шунине. Опытнейший вратарь покинул родное «Динамо» после завершения контракта, новое соглашение стороны не подписали.

«Он хороший вратарь, это все знают, а почему его не продлили, мне трудно сказать. 37 лет для вратаря – нормально, ещё год-два он может поиграть, если он сам этого захочет», - говорит Аджоев для Metaratings.

Ранее слухи связывали Шунина с «Химками», подмосковным клубом, который оформил возвращение в РПЛ по итогу прошедшего сезона. В «Динамо» Шунин провёл всю карьеру с детских лет.

Дьяков предположил, в каком случае завершится карьера Шунина