Новичок «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о своих главных качествах

Бразильский форвард «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос о своих футбольных качествах.

«Скажу, что я нападающий с хорошим ударом. А еще я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи», — приводит слова Жозе официальный сайт «красно-белых».

Футболист добавил, что приехал в «Спартак», чтобы забивать голы и помогать побеждать команде.

Сегодня, 1 июля, московский «Спартак» объявил о трансфере 32-летнего Жозе из испанского «Бетиса». Трудовой договор нападающего с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона-2025/26.