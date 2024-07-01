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Новичок «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о своих главных качествах

01 Июля 2024 • 20:49 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:00

Бразильский форвард «Спартака» Виллиан Жозе ответил на вопрос о своих футбольных качествах.

«Скажу, что я нападающий с хорошим ударом. А еще я люблю иногда играть ближе к центру поля. Хотя все предпочитают, чтобы я оставался в своей зоне и забивал мячи», — приводит слова Жозе официальный сайт «красно-белых».

Футболист добавил, что приехал в «Спартак», чтобы забивать голы и помогать побеждать команде.

Сегодня, 1 июля, московский «Спартак» объявил о трансфере 32-летнего Жозе из испанского «Бетиса». Трудовой договор нападающего с «красно-белыми» рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виллиан Жозе

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