Жозе: «Я слышал о «Спартаке» от друзей»

Новоиспечённый форвард московского «Спартака» Виллиан Жозе рассказал о том, что знал о своём новом клубе ранее, до перехода.

«Не был хорошо знаком с клубом, но слышал о нем от друзей, которые уже пересекались со «Спартаком». Так мне было намного проще решиться на переезд. В «Спартаке» всегда было много бразильских игроков, многие из них внесли свой вклад в историю. Я надеюсь также внести свой вклад», - цитирует Жозе пресс-служба «Спартака».

Напомним, что «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильца вечером 1 июля. Последним его клубом до переезда в Москву был севильский «Бетис».