Жозе: «Я готов ко всему»

Вечером 1 июля московский «Спартак» официально объявил о переходе форварда Виллиана Жозе. Нападающий рассказал клубной пресс-службе о цели смены обстановки, ведь в Москву он перебрался из солнечной испанской Севильи. Там он выступал в «Бетисе» два последних года.

«Готов ко всему. Думаю, что приезд сюда — отличная возможность для меня и новый опыт: другая культура, другая страна. Я готов и очень мотивирован», - говорит Жозе.

Последние восемь лет форвард практически не покидал Испанию. С 2016 по 2022 годы он выступал за «Реал Сосьедад», а с 2022 по 2024 годы – за «Бетис» из Севильи.