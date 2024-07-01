Радченко рассказал, в каком случае «Спартак» и «Краснодар» составят конкуренцию «Зениту»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о том, сможет ли кто-то составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в новом сезоне РПЛ.

«Все будет зависеть от трансферной политики клубов. Если такие команды, как «Краснодар» и «Спартак», решат внутренние проблемы, то, уверен, конкуренция появится», — приводит слова Радченко Metaratings.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны.

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля. Однако уже 13 июля состоится матч за OLIMPBET-Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром». Игра должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.