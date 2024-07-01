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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко рассказал, в каком случае «Спартак» и «Краснодар» составят конкуренцию «Зениту»

01 Июля 2024 • 20:34 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
21.07 17:00

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о том, сможет ли кто-то составить конкуренцию «сине-бело-голубым» в новом сезоне РПЛ.

«Все будет зависеть от трансферной политики клубов. Если такие команды, как «Краснодар» и «Спартак», решат внутренние проблемы, то, уверен, конкуренция появится», — приводит слова Радченко Metaratings.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом страны.

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 19 июля. Однако уже 13 июля состоится матч за OLIMPBET-Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с «Краснодаром». Игра должна будет стартовать в 20:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Краснодар Дмитрий Радченко ещё теги

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