Жозе получил в «Спартаке» необычный номер

Под необычным номером на спине будет играть в московском «Спартаке» новичок Виллиан Жозе. Так, форвард получит 12-й номер. Это весьма необычно, так как у многих клубов этот номер отдаётся болельщикам, а не полевым игрокам.

Напомним, о переходе Жозе «Спартак» официально объявил в этот понедельник, 1 июля. Последним клубом 32-летнего бразильца до переезда в Москву был севильский «Бетис», ранее на протяжении долгого периода он был игроком ещё одного известного коллектива испанской Ла Лиги, а именно «Реал Сосьедада».

Ранее о переходе Жозе в «Спартак» порассуждал экс-спартаковец Андрей Ещенко.