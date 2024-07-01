Ещенко: «Не надо смотреть на возраст Жозе»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко высказался о свежем подписании «красно-белых». Клуб пополнил 32-летний бразильский форвард Виллиан Жозе, о переходе «Спартак» объявил в понедельник официально.

«32 года — нормальный возраст. Я в таком возрасте приходил в «Спартак», Луис Адриано тоже, мы выиграли чемпионат России. Не надо смотреть на возраст», - рассуждает Андрей для телеканала «Матч ТВ».

Также вечером понедельника «Спартак» объявил об окончании контракта с нидерландским форвардом Квинси Промесом, который пропустил минувшую весну из-за проблем с законом.