Силкин рассказал, что нужно сделать Тюкавину для переезда в Европу

Российский тренер Сергей Силкин поделился комментарием о возможном отъезде форварда «Динамо» Константина Тюкавина в Европу.

«Если Тюкавин хочет, чтобы им заинтересовались хорошие клубы из европейских чемпионатов, то ему предстоящий сезон нужно провести еще более ударно, чем предыдущий», — заявил Силкин Legalbet.

По мнению эксперта, Тюкавин должен играть активнее и больше забивать, ведь именно по этим параметрам оценивают форвардов.

В сезоне-2023/24 Тюкавин принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал десять ассистов. Трудовой договор 22-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 2028 года.