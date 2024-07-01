Павлюченко: «Мне бы хотелось, чтобы Соболев остался в «Спартаке»

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в «Зенит».

Павлюченко признался, что не видит Соболева игроком «Зенита». Он считает, что новость о переходе является обычной уткой.

«Мне бы хотелось, чтобы Александр остался в составе «красно-белых». Он все-таки качественный футболист, много забивает», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

При этом эксперт отметил, что не будет обижаться на Соболева в случае его ухода в «Зенит», ведь каждый сам решает, где ему играть.

В минувшем сезоне 27-летний Соболев сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и записал в свой актив девять ассистов.