Форвардом московского «Спартака» Кейта Бальде интересуются клубы из двух ближневосточных стран – Катара и ОАЭ. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». «Спартак» не заинтересован в нападающем и готов рассмотреть варианты его дальнейшего трудоустройства.

Контракт 29-летнего сенегальца со «Спартаком» рассчитан ещё на один год. Московский клуб он пополнил два года назад, летом 2022 года. В минувшем сезоне Бальде был арендован клубом испанской Сегунды, «Эспаньолом». Однако выступал за каталонский клуб он безуспешно, не сумев отличиться забитыми голами в 24 матчах во всех турнирах.