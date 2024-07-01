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Кейта Бальде интересуются клубы из Катара и ОАЭ эксклюзив

01 Июля 2024 • 20:07 Комментировать

Форвардом московского «Спартака» Кейта Бальде интересуются клубы из двух ближневосточных стран – Катара и ОАЭ. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». «Спартак» не заинтересован в нападающем и готов рассмотреть варианты его дальнейшего трудоустройства.

Контракт 29-летнего сенегальца со «Спартаком» рассчитан ещё на один год. Московский клуб он пополнил два года назад, летом 2022 года. В минувшем сезоне Бальде был арендован клубом испанской Сегунды, «Эспаньолом». Однако выступал за каталонский клуб он безуспешно, не сумев отличиться забитыми голами в 24 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде
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