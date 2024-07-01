Ещенко: «Рано провожать Промеса»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал расставание «красно-белых» с Квинси Промесом. У нидерландца завершился контракт с клубом.

Ещенко полагает, что история Промеса со «Спартаком» ещё не завершена. Ему нужно просто вернуться в Россию.

«Рано провожать Промеса, клуб лишь сообщил, что он покидает клуб из‑за истечения контракта. Сейчас он освободится, вернется в Россию и ему предложат новый контракт», - говорит Ещенко для телеканала «Матч ТВ».

Сейчас Квинси выпущен из тюрьмы под залог, но всё ещё находится в ОАЭ. Минувшую весеннюю часть сезона российского футбола Промес полностью пропустил, так как не смог вылететь в Россию.