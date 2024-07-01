Павлюченко ответил, для чего «Спартак» приобрёл Жозе

Бывший футболист «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал трансфер бразильского форварда Виллиана Жозе из «Бетиса» в стан «красно-белых».

«Для чего нужен форвард? Чтобы он забивал. Если он находится в хорошей форме в Испании, то 32 года — это не проблема», — цитирует Павлюченко Metaratings.

Эксперт считает, что «Спартаку» нужен именно забивной форвард для конкуренции с Александром Соболевым.

В понедельник, 1 июля, «Спартак» объявил о заключении трудового договора с Жозе на два сезона.

Первый тур нового сезона Российской премьер-лиги пройдет 19-22 июля. Соперником «Спартака» на старте станет «Оренбург».