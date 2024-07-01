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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков предположил, в каком случае завершится карьера Шунина

01 Июля 2024 • 19:45 Комментировать

Виталий Дьяков, бывший защитник московского «Динамо» назвал вариант, при котором завершится профессиональная карьера голкипера Антона Шунина. Ранее об его уходе объявил его родной клуб, московское «Динамо».

«Когда ты всю играешь в Москве, сам родом из Москвы, играешь в РПЛ и сборной, не думаю, что будет желание уезжать куда-то. Одно дело, когда тебе 27. Если у него не будет предложений из Москвы, думаю, это конец карьеры», - говорит Дьяков для Metaratings.

Шунин – воспитанник московского «Динамо», в клубе он с детства. С 2007 до 2024 года он был голкипером «бело-голубых» на взрослом уровне, а также вызывался в сборную России.

Ранее Дмитрий Булыкин предположил, что у Шунина может сложиться хорошая «вторая карьера».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Виталий Дьяков ещё теги
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