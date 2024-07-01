Промес отреагировал на заявление «Спартака» о расставании с ним

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал новость об уходе из столичного клуба.

Сегодня, 1 июля, пресс-служба «Спартака» сообщила, что трудовой договор 32-летнего Промеса подошел к концу.

— Моя семья на всю жизнь, — такой комментарий оставил Промес под постом о своем уходе из «Спартака».

За свою семилетнюю карьеру в «Спартаке» Промес провел 235 матчей, в которых забил 114 голов и записал на свой счет 59 результативных передач.

В настоящий момент Промес находится в ОАЭ и не может покидать пределы страны. В ближайшее время должен состояться суд о возможной экстрадиции игрока в Нидерланды.