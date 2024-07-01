Булыкин: «У Шунина может сложиться превосходная «вторая карьера»

Дмитрий Булыкин, бывший форвард московского «Динамо» высказался об Антоне Шунине. «Бело-голубые» ранее объявили об уходе игрока из клуба в связи с истечением контракта.

«Легендарная личность для «Динамо». Хочется, чтобы он остался в структуре клуба. Он долгое время играл на высоком уровне и надо, чтобы он делился опытом с молодым поколением футболистов», - говорит Булыкин для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Шунин провёл всю карьеру на данный момент в «Динамо», в академии клуба он оказался в 1994 году в возрасте семи лет. Во взрослой команде Антон оказался в 2007 году. Периодически до 2022 года вызывался в сборную России.

«Как говорят в УЕФА, у него может получиться превосходная «вторая карьера», - добавил Булыкин.